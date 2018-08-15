في تصعيد جديد.. تركيا ترفض الإفراج عن القس الأمريكي‎

رفضت محكمة تركية الأربعاء، طلبًا جديدًا للافراج عن القس الأمريكي أندرو برونسون الذي يثير احتجازه أزمة حادة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقررت محكمة مدينة إزمير رفض الطلب، مؤكدة أن برونسون سيبقى قيد الإقامة الجبرية، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.

من جهته، قال محامي القس، اليوم الأربعاء، إن المحكمة التركية رفضت التماسًا من موكله لإطلاق سراحه، ورفع حظر السفر المفروض عليه، لكن محكمة أعلى درجة لم تصدر قرارها بعد بشأن الالتماس.

وتجري محاكمة القس الأمريكي آندرو برانسون في تركيا لاتهامات بالإرهاب، وتعد قضيته محور أزمة دبلوماسية بين واشنطن وأنقرة دفعت الليرة التركية للهبوط بشدة.