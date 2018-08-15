مصدر أمني: منفذ هجوم البرلمان البريطاني من أصل سوداني

كشف مصدر أمني أوروبي عن هوية المعتقل على خلفية حادث البرلمان البريطاني، موضحًا أنه بريطاني الجنسية من أصل سوداني ويدعي صالح خاطر.

وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت شخصًا بعد أن اصطدم بسيارته بحاجز أمام مجلس العموم البريطاني في لندن، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى جرّاء الحادث، كما أن الشرطة أغلقت الشارع المقابل للبرلمان.

وأعلنت الشرطة البريطانية أنها تتعامل مع واقعة اصطدام سيارة بالحواجز الأمنية أمام مبنى البرلمان البريطاني أمس الثلاثاء، باعتبارها “عملًا إرهابيًا”.

واحتجزت الشرطة السائق الذي كان يقود السيارة بشبهة “الإرهاب“، ولم تعلن عن مصادرة أسلحة من السيارة، وهي من نوع فورد فيستا.

وقال المصدر إن خاطر من مدينة برمنغهام، وسط انجلترا ، ولم يكن معروفًا لدى أجهزة الأمن قبل أمس‎ الثلاثاء.

وأكد المصدر أن الدافع وراء حادث البرلمان البريطاني ليس معروفًا بعد.