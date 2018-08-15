ترامب يصف مساعدته السابقة بـ”الكلبة المسعورة”

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما لاذعا على مساعدته السابقة في البيت الأبيض، أوماروسا مانيغولت نيومان، واصفا إياها، بـ”الكلبة المسعورة” بعد نشرها تسجيلا صوتيا لجلسة تسريحها من قبل كبير موظفي البيت الأبيض.

واتهمت مانيغولت نيومان الإدارة الأمريكية بالكذب، بعد تسريحها من الوظيفة التي حصلت عليها في البيت الأبيض، براتب سنوي مقداره 180 ألف دولار سنويا.

وبعد نشرها للتسجيل الصوتي للجلسة التي قام بها كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي بإقالتها، شن ترامب هجوما لاذعا على مانيغولت نيومان واصفا إياها بـ”المنحطة”.

وكتب ترامب تغريدة على تويتر قال فيها، “عندما تعطي امرأة مسعورة منحطة باكية فرصة وتعطيها وظيفة في البيت الأبيض، أعتقد أن ذلك لا ينفع. أحسنت يا جنرال كيلي لإقالة هذه الكلبة بسرعة”.

وعين ترامب مانيغولت نيومان التي شاركت معه كمتسابقة في برنامج “ذا أبرنتيس” مساعدة له في البيت الأبيض.

ويعتبر نشر التسجيل من قبل مانيغولت نيومان، انتهاكا للثقة الرئاسية التي كانت ممنوحة لها، وهذا ما أثار غضب ترامب.

لكن مانيغولت نيومان قالت في تصريح سابق إنها نشرت التسجيل للتوثيق وحماية نفسها، قائلة، “أنا من الأشخاص الذي يحمون أنفسهم. في عالم ترامب الكل يكذب..الجميع يقول شيئا في يوم ويغير روايته في اليوم التالي. أردت أن يكون لدي هذا الشريط للتوثيق. في حال وجدت نفسي في موقف كما قلت، يشككون فيه في مصداقيتي”.

وتستعد مانيغولت نيومان، لطرح كتاب في الأسواق تحت اسم “مضطرب” تكشف فيه خفايا تجربتها أثناء عملها في البيت الأبيض، لا سيما ما يتعلق بالرئيس ترامب.

وتتهم مانيغولت نيومان ترامب في كتابها بالإدلاء بتصريحات مهينة عن الأمريكيين الأفارقة والفلبينيين والأقليات الأخرى بالإضافة إلى ما يعانيه من “نسيان وإحباط”.

وقالت مانيغولت نيومان التي كانت أحد أبرز أنصار ترامب من السود إن “تراجع حالته العقلية أمر لا يمكن إنكاره” .