انفجار غاز طبيعي يدمّر مبنى سكنيًا في دنفر الأمريكية

تسبب انفجار غاز طبيعي في تسوية مبنى سكني بالأرض في مدينة دنفر بولاية ولورادو الامريكية الثلاثاء، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، ومحاصرة آخرين تحت الأنقاض.

وقالت وسائل إعلام محلية إن 10 أشخاص أصيبوا على الأقل بينهم حالة حرجة.

وأكدت سلطات الإطفاء تعاملها مع حادث ناجم عن انفجار غاز طبيعي.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل صورًا جوية تظهر كيف أدى الانفجار الكبير إلى تسوية المبنى بالأرض تمامًا.