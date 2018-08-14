طالبان الأفغانية تدرس وقف إطلاق النار في عيد الأضحى

قال مسؤولان كبيران في حركة طالبان الأفغانية إن الحركة تدرس إعلان وقف لإطلاق النار خلال عيد الأضحى الأسبوع المقبل، على الرغم مما شهدته البلاد من قتال عنيف خلال الأيام الأخيرة في مدينة غزنة بوسط أفغانستان.

وأضاف المسؤولان أنه لم يتم اتخاذ قرار، ولكن كبار قادة طالبان سيلتقون إما مساء اليوم الثلاثاء وإما غدًا الأربعاء؛ لبحث هذا الخيار الذي تحث عليه بعض الدول الإسلامية وأطراف أخرى تربطها علاقات طيبة بالحركة.

وإذا وافق القادة على الهدنة ربما يتم إعلانها في إقليم غزنة، حيث تقول طالبان إنها تسيطر على معظم المناطق الواقعة حول عاصمة الإقليم.

وقبل اندلاع القتال في غزنة، والذي أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى، كانت هناك آمال قوية في تكرار الهدنة التي استمرت 3 أيام خلال عيد الفطر في شهر يونيو/حزيران الماضي، والتي مثلت أقوى علامة على التقدم نحو تحقيق السلام منذ انهيار المحادثات بين الحكومة وطالبان في عام 2015.

وقالت الحكومة الشهر الماضي إنها تدرس عرض وقف لإطلاق النار خلال عيد الأضحى، ولكنها لم تؤكد بعد هذا العرض ولم يصدر رد من طالبان.