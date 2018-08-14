لمدة ساعة.. القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى أنقرة يزور القس “برانسون”

زار القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى أنقرة جيفري هوفنير اليوم الثلاثاء، القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي يحاكمه القضاء التركي بتهم تتعلق بالإرهاب والتجسس.

ووصل هوفنير إلى منزل برانسون في ولاية إزمير، غربيتركيا، وسط تدابير أمنية واسعة، واستغرق اللقاء نحو ساعة.

وقال هوفنير، إن بلاده تواصل توجيه الدعوات إلى السلطات التركية بشأن قضية القس، مضيفًا “نجدّد دعواتنا بشأن هذه القضية وبقية الأمريكيين الذين يستمر حبسهم بطريقة غير عادلة”، حسب قوله.

وبيّن للصحفين خلال مغادرته أن بلاده تريد التوصل إلى نتيجة للقضايا بطريقة “عادلة وشفافية”، متابعًا: “هذا هو مطلب حكومتي”.

وتقدم إسماعيل جيم هالافورت محامي القس الأمريكي آندرو برانسون، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بطعن إلى محكمة إزمير الجزائية الثانية، على قرار صادر من القضاء التركي بفرض الإقامة الجبرية وحظر السفر على القس الأمريكي.