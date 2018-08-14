مخاوف تنفيذ إيران حكم الإعدام بحق الناشط الكردي رامين حسين بناهي

نقلت السلطات الأمنية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، الناشط السياسي الكردي المحكوم بالإعدام، رامين حسين بناهي، من سجن مدينة “سنندج” غرب البلاد عاصمة محافظة كردستان، إلى العاصمة طهران.

وقال أمجد حسين بناهي، في حسابه الرسمي عبر “تويتر”، اليوم: إن “السلطات قامت بنقل شقيقه رامين حسين بناهي في وقت متأخر من الليلة الماضية من سجن سنندج إلى العاصمة طهران”، مضيفًا أن “السلطات قالت إن نقله إلى طهران الهدف منه إخضاعه للعلاج”.

وتابع قائلًا: “يقولون إنه نقل للعلاج، في حين يمكن علاج رامين في أي مستشفى في سنندج، نحن قلقون من مؤامرة ضد رامين”.

وفي الثاني من مايو/أيار الماضي، أقدمت نشتمان حسين بناهي، الفتاة الإيرانية من القومية الكردية، على الانتحار في منزلها بعد عزم السلطات الأمنية تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق شقيقها السجين السياسي رامين حسين بناهي.

وحكمت محكمة الثورة الإيرانية في الـ 25 من يناير/كانون الثاني الماضي ضد رامين حسين بالإعدام، بتهمة “حمل السلاح ضد الدولة” بعد محاكمة شكلية، ووسط أنباء عن تعذيب خطير تم بحقه.

واعتقلت السلطات الإيرانية رامين حسين بناهي في يوليو/ تموز 2017، بتهمة العمل ضد الأمن الوطني والعضوية في حزب “كوملة” الكردي المعارض للنظام الإيراني.