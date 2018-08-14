روسيا تبدي استعدادها لمناقشة أحدث أسلحتها مع أمريكا

قالت روسيا، اليوم الثلاثاء، إنها مستعدة لمناقشة أحدث أسلحتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، على الرغم من كونها خارج إطار معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، وفق ما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية.

ووقع الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة معاهدة القوات النووية متوسطة المدى في أواخر ثمانينات القرن الماضي.

وبعد أيام من اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي الشهر الماضي، استعرضت روسيا “أسلحتها الخارقة” وهي جيل جديد من الصواريخ النووية والتقليدية.