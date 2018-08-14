ترامب: منفذو هجوم لندن “حيوانات” يجب الحزم معهم

ترامب: منفذو هجوم لندن “حيوانات” يجب الحزم معهم

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى التعامل بحزم مع “الحيوانات” الذين يقفون خلف هجوم يشتبه بأنه إرهابي، أمام البرلمان البريطاني في لندن.

وكتب ترامب على تويتر: “هجوم إرهابي آخر في لندن … هؤلاء الحيوانات مجانين ويجب التعامل معهم بحزم وشدة!”.

وصدمت سيارة الحواجز الأمنية أمام البرلمان البريطاني، وتسببت بجرح عدد من المارة.

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