ترامب: منفذو هجوم لندن “حيوانات” يجب الحزم معهم

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى التعامل بحزم مع “الحيوانات” الذين يقفون خلف هجوم يشتبه بأنه إرهابي، أمام البرلمان البريطاني في لندن.

وكتب ترامب على تويتر: “هجوم إرهابي آخر في لندن … هؤلاء الحيوانات مجانين ويجب التعامل معهم بحزم وشدة!”.

وصدمت سيارة الحواجز الأمنية أمام البرلمان البريطاني، وتسببت بجرح عدد من المارة.