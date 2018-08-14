طالبان تسيطر على جزء كبير من قاعدة عسكرية أفغانية وتأسر عشرات الجنود

اقتحم مسلحو حركة طالبان أجزاءً كبيرة من قاعدة للجيش في شمال أفغانستان، وقتلوا 10 جنود على الأقل.

وأسفر الهجوم الذي بدأ الأحد الماضي، أيضًا عن إصابة 15 جنديًا وأسر عشرات آخرين، بحسب ما أفاد مسؤولون يوم الثلاثاء.

وقال رئيس مجلس الإقليم، محمد طاهر رحماني، إن “المتشددين استولوا على دبابات وذخيرة في قاعدة تشيناييها العسكرية بمنطقة غورماش في إقليم فارياب”.

وأضاف رحماني: “لم نتمكن من دخول القاعدة. أجزاء كبيرة من القاعدة لا تزال تحت سيطرة طالبان”.

من جانبه أكد مسؤول محلي مقتل 30 من مسلحي حركة طالبان في المعارك.