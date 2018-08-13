مصرع جندي أمريكي إثر انفجار عبوة ناسفة في أفغانستان

لقي جندي أمريكي مصرعه في إقليم هلمند جنوب أفغانستان الأحد، في انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع أثناء مشاركته في دورية قتالية.

وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية، الاثنين، عن مقتل الجندي وقالت في بيان صحافي “إن جنديا أمريكيا من الوحدات الخاصة، لقي حتفه، إثر انفجار عبوة ناسفة في إقليم هلمند في جنوب أفغانستان“.

وأضاف البيان أن السرجنت ريموند راروغال ترانسفيغوراسيون، البالغ من العمر 36 عاما، كان يشارك في دورية قتالية الأحد حين انفجرت على مقربة منه عبوة ناسفة منزلية الصنع.

ويتحدر الجندي القتيل من ولاية هاواي وكان ينتمي إلى الكتيبة الثالثة في مجموعة القوات الخاصة الأولى.

وتقوم القوات الأمريكية بتدريب القوات الأفغانية التي تقاتل حركة طالبان وغيرها من الجماعات المتمردة، وغالبا ما تكون إلى جانبها في الخطوط الأمامية.