بالفيديو.. حفلة موسيقية في طهران تتحول لتظاهرة ضد خامنئي

تحولت مساء الإثنين، حفلة موسيقية أقيمت في قاعة “برج ميلاد” الذي يعد أحد معالم العاصمة الإيرانية طهران، إلى تظاهرة ضد المرشد الأعلى علي خامنئي، بحسب ما أظهر مقطع فيديو نشرته قناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات.

وذكرت القناة أن “الحفلة الموسيقية في برج ميلاد تحولت بعد انتهائها إلى تظاهرة ضد النظام الإيراني وزعيمه المرشد علي خامنئي”.

وردد المتظاهرون شعار “الموت للديكتاتور” في إشارة إلى المرشد خامنئي، وهو الشعار الذي أصبح يهتف في مسيرات الاحتجاجات الإيرانية، وهو شعار يعد من المحرمات في رؤية النظام وأنصاره.

واتسعت رقعة الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني في مختلف مناطق إيران التي تنادي بالحرية للشعب وتهتف ضد رموز النظام وولاية الفقيه.