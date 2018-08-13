بقيمة 716 مليار دولار.. ترامب يصادق على موازنة الدفاع لعام 2019

صادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، على مشروع قانون موازنة الإنفاق الدفاعي لعام 2019، المعدّة من قِبل وزارة الدفاع الأمريكية.

وتبلغ قيمة الموازنة التي صادق عليها ترامب في قاعدة فورد دروم بولاية نيويورك 716 مليار دولار.

وفي كلمة له خلال حفل التوقيع على مشروع القانون، قال ترامب إنّ المشروع الحالي هو أسرع مشروع قانون يمرره مجلس الشيوخ خلال آخر 20 عامًا.

وأضاف ترامب أن إدارته تتخذ الخطوات اللازمة من أجل تعزيز قوة الجيش الأمريكي، وأنها تعمل على تطوير قدرات جيش بلاده.

وأكد ترامب أنه سيتم تحديث العديد من الأسلحة عبر الموازنة الجديدة، وسيتم تخصيص قسم من الموازنة للاستثمار في مجال الأسلحة النووية.