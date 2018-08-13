انتحار متظاهر إيراني في سجن بالعاصمة طهران

كشف ناشط حقوقي إيراني بارز، الإثنين، عن انتحار متظاهر تم اعتقاله خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أواخر يوليو/ تموز الماضي، في سجن إيفين سيء الصيت شمال العاصمة طهران.

وقال الناشط مهدي محمديان، في حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه “حصل على معلومات موثقة تفيد بانتحار سجين تم اعتقاله خلال المظاهرات الحديثة بالعاصمة طهران”.

ودعا الناشط الحقوقي محمديان وهو عضو في رابطة الدفاع عن حقوق السجناء في إيران، السلطات الحكومية إلى تأكيد صحة المعلومات من عدمها، محذرًا من أنه في حال عدم إعلان السلطات الرسمية عن هذه الحادثة فسيضطر إلى إعلان هوية المعتقل الذي أقدم على الانتحار.

ودعت منظمة العفو الدولية، الخميس الماضي، السلطات الإيرانية إلى الإفراج عن معتقلي المظاهرات الأخيرة التي اندلعت احتجاجًا على سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد والتي جرت في عدة مدن إيرانية.

وطالبت المنظمة في بيان صحافي لها، بإجراء تحقيق محايد حول كيفية قتل أحد المتظاهرين في مدينة كرج الواقعة غرب العاصمة طهران، الأسبوع الماضي بطلق ناري.

وشهدت مدن مختلفة من إيران على مدى الأيام الماضية، احتجاجات ضد النظام والحكومة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.