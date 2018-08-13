إسرائيل تطالب رومانيا بتوضيح ملابسات اعتداء على رعاياها في بوخارست (فيديو)

اعتبرت السفارة الإسرائيلية في العاصمة الرومانية، بوخارست، أنّ واقعة اعتداء الشرطة الرومانية على 3 إسرائيليين، بتهمة المشاركة في تظاهرات مناهضة للحكومة، حدث خطير.

وطالبت السفارة الخارجية الرومانية بتوضيحات بشأن الواقعة التي ترى أنّها “غير مقبولة”.

وتقول وسائل الإعلام العبرية: إن “سياحًا إسرائيليين تورطوا عن طريق الخطأ في فاعليات مناهضة للحكومة الرومانية، بعد أن توجهوا بسيارتهم، يوم الجمعة الماضي، عن طريق الخطأ صوب هذه التظاهرات”.

واشتبهت الشرطة الرومانية التي كانت تواجه أعمال شغب عنيفة بتورط السياح الإسرائيليين في هذه التظاهرات، وقامت بتوقيفهم واعتدت عليهم بالضرب، بحسب الرواية الإسرائيلية، قبل أن تطلق سراحهم مجددًا، بعد أن اطلعت على جوازات سفرهم.

ونشرت السفارة الإسرائيلية في العاصمة بوخارست بيانًا، اليوم الإثنين، اعتبر أنّ “الواقعة غير مقبولة وتُعد خطيرة للغاية”.

ونقلت صحيفة “معاريف” نص البيان، والذي جاء فيه: “سوف يقوم السياح الإسرائيليون بتقديم شكوى ضد المعتدين”، مشيرة إلى أنّ “الخارجية الإسرائيلية طالبت أيضًا بتوضيحات من السلطات هناك”.

ويزعم السياح الإسرائيليون، بحسب الصحيفة، أنهم أخرجوا من السيارة بالقوة وتعرضوا للضرب المبرح بواسطة قوات الشرطة التي استخدمت الهراوات والأيدي.

ونقلت عن أحدهم أن “ما حدث معهم كان أشبه بإعدام ميداني، وأنهم أخرجوا جوازات سفرهم من البداية وأكدوا أنهم إسرائيليون، بيد أن الشرطة تعاملت معهم على أنهم من يقفون وراء أعمال الشغب.

وتشهد شوارع العاصمة الرومانية بوخارست ومدن أخرى في الأيام الأخيرة تظاهرات احتجاجية ضد فساد السلطة، وسط أنباء عن إصابة المئات في اشتباكات مع الشرطة المحلية، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لاستعادة السيطرة على النقاط الساخنة.