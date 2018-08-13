“إف بي آي” تقيل عميلًا تبادل رسائل نصية مع عشيقته ضد ترامب

المصدر: ا ف ب

أقال مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي) أحد عملائه، بعد الكشف أنّه تبادل مع عشيقته رسائل ضد الرئيس دونالد ترامب.

ووفق ما أفاد ايتان غولمان، محامي عميل (إف بي آي)، بيتر سترزوك، فإن “نائب مدير المكتب ديفيد بوديتش أقال الجمعة، موكله الذي عمل في هذا الجهاز لمدة 21 عامًا”.

وأشار غولمان إلى أنّ سترزوك “أقيل رغم أن المكتب التأديبي قرر أنه يجب خفض رتبته ووقفه عن العمل 60 يومًا”، مؤكدًا أنّ هذه “الخطوة خروج عن الممارسات المعتادة للمكتب، وأن قرارًا كهذا يجب أن يزعج جميع الأمريكيين”.

وأضاف أنّ “تحقيقًا طويلًا والعديد من الشهادات في الكونغرس لم تخرج بأي دليل على أن آراء العميل الخاص سترزوك أثّرت في عمله”.

وتابع: “الحقيقة أن عمل العميل الخاص سترزوك على مدى عقود أثبت أنّه واحد من أفضل ضباط الاستخبارات في البلاد.. وقرار إقالته اتخذ استجابة لضغوط سياسية”.

وكان سترزوك (48 عامًا) وعشيقته محامية (إف بي آي) السابقة ليزا بيج، تبادلا رسائل نصية خلال الحملة الانتخابية 2016 انتقدا فيها المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وفي أعقاب كشف علني لأمر الرسائل، قام المحقق الخاص روبرت مولر بإزاحته من التحقيق في التدخل الروسي خلال انتخابات الرئاسة 2016.