شككت بقواه العقلية.. ترامب يهاجم مساعدة سابقة له ويصفها بـ”الحمقاء”

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعدته السابقة أماروس مانيغولت نيومان بـ”الحمقاء”، وذلك بعد نشرها مقتطفات من كتابها حول البيت الأبيض، الذي يحمل عنوان “المختل: مشاهدة من بيت ترامب الأبيض”.

وشدّد ترامب عبر تغريدة نشرها في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “بتويتر”، اليوم الإثنين، على أن “طردها كان للمرة الأخيرة”.

وأضاف أنه “سبق أن طردت (نيومان) لثلاث مرات، وتوسلت لي (من أجل) وظيفة”، لافتًا إلى أنها “توسلته والدموع في عينها”.

وتابع ترامب هجومه على مساعدته السابقة بالقول: “الموظفون في البيت الأبيض يكرهونها، فقد كانت شريرة وليست ذكية”، وفق تعبيره.

وحسب عدد من وسائل الإعلام الأمريكية التي نشرت مقتطفات من الكتاب، فإن نيومان مساعدة ترامب السابقة لشؤون الاتصالات في البيت الأبيض، شككت في القوى العقلية لترامب، وتعتزم نشر الكتاب بالكامل، غدًا الثلاثاء.

وأوردت صحيفة “واشنطن بوست” أن الكتاب تضمن حديثًا لنيومان عن رؤيتها ترامب وهو “يبتلع وثيقة رسمية سرية”، في سياق تشكيكها في قواه العقلية.

وكانت “نيومان أقيلت صيف العام الماضي، على إثر خلافات حادة مع ترامب، على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة “شارلوتسفيل” بولاية فرجينيا، بين اليمين المتطرف ومناهضي العنصرية.