بعد زواجها من الأمير هاري.. والد ميغان ماركل يخشى ألا يلتقي بها

أبدى توماس ماركل والد ميغان زوجة الأمير البريطاني هاري، خشيته من ألا يلتقي بابنته مرة أخرى، معلنًا أنه لم يتحدث معها منذ حفل زفافها.

ونقلت صحيفة “صن” البريطانية اليوم الاثنين، عن ماركل قوله: “لا أتوقع أن أراها أو أسمع صوتها مرة أخرى لكن لا بأس”.

وقال للصحيفة إنه “منذ حديثه مع وسائل الإعلام بعد الزفاف ليعرض روايته للأحداث، لم تحدث أي اتصالات بينه وبين ابنته وهو يعتقد أن العائلة المالكة ألغته تمامًا من حياتها”.

وأوضح ماركل في تسجيل مصور على موقع الصحيفة “لم يكن لدي وسيلة اتصال بها.. رقم الهاتف الذي اتصلت به لم يعد يعمل، والشخص الذي يمكن التواصل عن طريقه مع العائلة المالكة لا يرد على المكالمات، وليس هناك عنوان يمكن أن أرسل خطابًا عليه”، مؤكدا أنه “يفتقد ابنته ويريد أن يكون جزءًا من حياتها”.

وأضاف ماركل، “أود أن تصبح علاقتي بميغان علاقة أب بابنته كما كانت من قبل، أريد أن أنحي الخلافات جانبًا وألتقي بها.. أفتقدك بشدة.. إذا كان لي أن أوجه رسالة لهاري سأقول له تجاوز الأمر أنا حماك الجديد”.

من جهته، قال مكتب هاري إنه “ليس لديه تعليق على هذه المقابلات”.

وتزوجت الممثلة الأمريكية السابقة ميغان (37 عامًا)، التي أصبحت دوقة ساسكس من هاري حفيد الملكة إليزابيث والسادس في ترتيب ولاية العرش، في حفل بهيج في قصر “وندسور” في مايو/أيار الماضي.

وألقت الأنباء عن عدم حضور الأب، وهو مدير إضاءة سابق في مسلسلات وبرامج كوميدية أمريكية، حفل الزفاف بعد أن خضع لجراحة في القلب بظلالها على الاستعدادات للحفل.