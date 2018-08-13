خامنئي يستبعد الحرب مع أمريكا ويرفض دعوة ترامب للتفاوض

استبعد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، اندلاع حرب بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية على خلفية التهديدات المتبادلة بين البلدين، رافضًا دعوة الرئيس الأمريكي للتفاوض.

وكانت الولايات المتحدة بدأت منذ الثلاثاء الماضي فرض الدفعة الأولى من العقوبات على إيران.

وقال خامنئي خلال استقباله عددًا من الإيرانيين في مكتبه بالعاصمة طهران “لن نحارب، ولن نتفاوض”، مؤكدا أن “الناس تحت ضغط المشاكل الاقتصادية، وأن العديد من المسؤولين والخبراء يعتقدون أن المشكلة داخلية وليست مرتبطة بالخارج”.

وحثَّ خامنئي الحكومة الإيرانية على بذل مساعيها لإزالة المشاكل المعيشية، مضيفًا أن “المجتمع الإيراني يعيش حقاً تحت الضغط والعبء من توفير الغذاء والسكن وغيرهما”.

ورأى المرشد الإيراني أن انهيار قيمة العملة الإيرانية خلال الأيام الماضية، هو “إحدى المشاكل الحالية في اقتصاد البلاد”.