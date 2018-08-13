مسؤول إيراني: الرئيس روحاني لن يعتذر للشعب

قال مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي، الاثنين، إن الرئيس حسن روحاني لن يعتذر للشعب الإيراني عن أي شيء حاليًا، مشيرًا إلى عدم وجود مبرر للاعتذار.

وأضاف واعظي في حديث لوكالة أنباء “خبر أون لاين”، في معرض ردّه على الدعوات التي أطلقها بعض المسؤولين للرئيس روحاني لتقديم اعتذاره للشعب “أن أي حكومة يجب ألا تعتبر اعتذارها للشعب أمرًا سيئًا، بل محط اعتزاز وفخر”.

وتابع: “لكنه لا يوجد أي سبب يتطلب من الرئيس حسن روحاني تقديم اعتذاره للشعب الإيراني“، زاعمًا أن “الرئيس وحكومته بخدمة الشعب”.

وأردف قائلاً: “إذا كان هناك أي سبب وكان هناك خطأ في عمل الحكومة في أي وقت، فإن الرئيس وجميع أعضاء الحكومة سيعتذرون بالتأكيد للناس”.

وفي سياق متصل، قال عضو البرلمان الإيراني، علي أصغر يوسف نجاد، إنه “ليس أمام روحاني إلا مدة 20 يومًا للمثول أمام أعضاء البرلمان والرد على الأسئلة التي يقدمها أعضاء البرلمان”.

من جهته، قال مستشار الرئيس الإيراني للشؤون الإعلامية والثقافية، حسام الدين آشنا، إن “روحاني سيتحدث بشكل واضح أمام البرلمان وسيكون تركيزه وكلامه موجهًا إلى الشعب أولاً”.

وأضاف آشنا بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية، اليوم، إن “روحاني سيكشف عن قرارات الحكومة التي تعيد أمل الشعب بحكومته”.

وفي مطلع آب/أغسطس الجاري، أعلن رئيس البرلمان علي لاريجاني، عن موافقته على طلب تقدَّم به مجموعة من النواب لاستجواب الرئيس روحاني، مشيرًا إلى أن “الأسئلة التي ستطرح على الرئيس روحاني ستتركز على تردي الأوضاع الاقتصادية وتأثير العقوبات الأمريكية”.