إيران.. اعتقال عمدة مدينة و6 مسؤولين آخرين بتهم فساد مالي

ألقت السلطات الإيرانية القبض على عمدة مدينة “زابل” التابعة لمحافظة “سيستان وبلوشستان” جنوبي شرق إيران، و6 مسؤولين آخرين في بلدية المدينة بسبب “تورطهم في ملفات فساد مالي“.

وقال حاكم مدينة “زابل” هوشنك ناظري، لوكالة أنباء “مهر”، يوم الاثنين، إن “السلطات الأمنية اعتقلت في وقت متأخر من الليلة الماضية، عمدة زابل و6 من معاونيه بسبب قضايا مالية”.

وأضاف أن “الاعتقال كان بسبب القضية التي كانت -منذ فترة طويلة- بدأت بها هيئة الرقابة المالية، بما في ذلك وكالة التفتيش والسلطة القضائية”، مبينًا أن “عملية الاعتقال تمت بعد استكمال التحقيقات بالقضية وسيتم الإعلان عن تفاصيلها في المستقبل”.

من جهة أخرى، أوقفت السلطات الأمنية 9 أشخاص في طهران بتهمة تلقي الرشوة في صفقات استثمارية مع بلدية العاصمة، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة المحلية بالعاصمة.

وأضاف البيان أن “عملية اعتقال 9 أشخاص بتهمة تلقي الرشوة من مسؤولين خلال تنفيذ مشاريع استثمارية، جاء بعد 6 جلسات من التحقيق”، مضيفًا أنه “تم اتهام 25 شخصًا بموجب المادة الـ 18 من المجلس التنفيذي لوكالات حل النزاعات بسبب سوء استخدام ممتلكات البلدية وغيرها من الأعمال غير القانونية”.