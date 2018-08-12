العراق يرفض تفسيرات إيران “المسيسة” لالتزامه بالعقوبات الأمريكية

أعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، الذي يترأسه رئيس الحكومة، رفضه للتفسيرات “الخاطئة” لالتزام حيدر العبادي، بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران.

وانتقد مسؤولون إيرانيون، إعلان حيد العبادي التزام بلاده بالعقوبات الأمريكية، حيث وصفه ممثل المرشد علي خامنئي في العراق، مجتبى الحسيني، بـ”الشخص المنهزم”.

وقال المجلس الوزاري العراقي عقب اجتماع له الأحد، إنه يرفض “التفسيرات الخاطئة والتصريحات المسيّسة لموقف العراق الرسمي الذي أدان سياسة تجويع الشعوب، وسبق أن عبّر عنه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي”.

وكان العبادي أعلن الثلاثاء الماضي، أن العراق لا يتعاطف مع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، لكنه سيلتزم بها لحماية مصالحه.

وبدأ، الثلاثاء الماضي، سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران، بهدف تكثيف الضغط عليها، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحابه من الاتفاق النووي، الذي تم إبرامه مع طهران في 2015.