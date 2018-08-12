إيران ترفض استقبال العبادي بسبب التزامه بالعقوبات الأمريكية

أفادت تقارير إخبارية أن الحكومة الإيرانية، رفضت استقبال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، على خلفية إعلانه الالتزام بالعقوبات الأمريكية ضد طهران.

ونقلت وكالة أنباء “إيسنا” الإيرانية عن مصادر حكومية قولها: إن “الحكومة الإيرانية اعتذرت عن استقبال العبادي عقب إعلان التزامه بتنفيذ العقوبات الأمريكية ضد إيران”.

بدوره قال المكتب الصحفي لرئيس الوزراء العراقي اليوم، إن حيدر العبادي ألغى زيارته إلى إيران، “بسبب انشغاله وبرنامجه المزدحم”، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

ودافع المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية سعد الحديثي، عن إعلان العبادي التزامه بالعقوبات الأمريكية ضد إيران، قائلًا “موقف العراق تجاه هذه العقوبات لم يكن ارتجاليًا أو متسرعًا، بل خضع لدراسة وحسابات تخص مصلحة العراق والعراقيين، ولم يكن فيه أي تأثر بمواقف دول أخرى أو أحزاب سياسية معينة”.

وأضاف: أن “الحكومة العراقية لا يمكنها اتخاذ أي موقف يمكنه أن لا يتوافق مع مصالح الشعب العراقي، وبالتالي فإن الالتزام بالعقوبات الأمريكية ضد إيران، جاء من هذه المصلحة”.

وكان العبادي قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أن العراق لا يتعاطف مع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، لكنه سيلتزم بها لحماية مصالحه.