ممثل خامنئي في العراق يهاجم العبادي ويصفه بـ”المنهزم”

هاجم ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في العراق، مجتبى الحسيني، اليوم الأحد، رئيس الوزراء حيدر العبادي؛ بسبب إعلان التزامه بالعقوبات الأمريكية ضد طهران، واصفًا إياه بـ”الشخص المنهزم”.

وقال الحسيني في بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية، إن “مواقف العبادي تعبر عن انهزامه النفسي تجاه أمريكا، وهي مواقف لا تعبر عن الروح العراقية”، مضيفًا “أن تصريحات العبادي اللامسؤولة أثارت استياء الإيرانيين والعراقيين معًا”.

وزعم الحسيني أن “الشعب الإيراني لا يبالي بالحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على طهران”، مثمنًا مواقف الأحزاب والجماعات الشيعية المسلحة التي رفضت العقوبات الأمريكية.

وفي سياق متصل، نفى السفير العراقي لدى طهران، راجح الموسوي، شائعات عن زيارة للعبادي إلى إيران، يوم غد الإثنين، قائلًا: “لا توجد زيارة للسيد العبادي على جدول أعمال هذا الأسبوع”.