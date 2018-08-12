إعلان النتائج النهائية والرسمية للانتخابات التشريعية الباكستانية

ارتفعت عدد مقاعد حزب “حركة الإنصاف” بزعامة عمران خان، إلى 158 مقعدًا، وذلك بعد انضمام 9 نواب مستقلين إلى الحزب، وإضافة 70 مقعدًا مخصصًا للنساء، وممثلي الأقليات الدينية، إلى 272 مقعدًا أصليًا.

جاء ذلك بعد أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في باكستان، اليوم الأحد، اللائحة النهائية والرسمية لعدد المقاعد البرلمانية للأحزاب الفائزة في انتخابات 25 يوليو/ تموز الماضي.

وجاء حزب “الرابطة الإسلامية – جناح نواز” في المرتبة الثانية بـ 82 مقعدًا، وحزب الشعب الباكستاني ثالثًا بـ 53 مقعدًا.

ووصل عدد مقاعد تحالف “مجلس العمل المتحد” (يضم 5 أحزاب دينية)، إلى 15 مقعدًا، فيما بلغ عدد مقاعد حزب “حركة قوامي المتحدة” 7 مقاعد.

وحاز كل من: حزب “عوامي الوطني” و”اتحاد مسلمي عوامي” وحزب “وطن الجمهوري” على مقعد واحد في البرلمان.

وتمكن حزب “بلوشستان الوطني” من رفع عدد مقاعده إلى 4، فيما استطاع “التحالف الديمقراطي الكبير” رفع عدد مقاعده في البرلمان إلى 3.

وفاز حزبا “عوامي بلوشستان” و”اتحاد مسلمي باكستان” بمقعد إضافي ، لتصبح حصة كل واحد منهما 5 مقاعد.

وبقي للنواب المستقلين 5 مقاعد في البرلمان، بينما ظل مقعدان فارغان؛ بسبب وفاة مرشحين اثنين خلال الحملة الانتخابية.

ويضم البرلمان الباكستاني 342 مقعدًا، يختار الشعب 272 عضوًا منهم بشكل مباشر، في حين يخصص 60 مقعدًا (من أصل 70) للنساء.

أما المقاعد العشرة الأخرى، فمخصصة لممثلي الأقليات الدينية، حيث تختار لجنة الانتخابات هؤلاء النواب من الأحزاب التي تتجاوز حاجز الـ 5% الانتخابي.