دول بحر قزوين توقع معاهدة بشأن الوضع القانوني للبحر

وقعت روسيا وإيران وأذربيجان وقازاخستان وتركمانستان، اليوم الأحد، معاهدة بشأن الوضع القانوني لبحر قزوين، والذي ظل محل نزاع بين الدول الخمس لأكثر من 20 عامًا.

اجتمع قادة البلدان الخمسة في مدينة أكتاو الساحلية القازاخستانية لتوقيع الوثيقة، لكن كلماتهم قبل التوقيع خلت من أي تفاصيل بخصوص الاتفاق.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال، اليوم الأحد، إن ترسيم الحدود في بحر قزوين الغني بالنفط والغاز سيتطلب اتفاقات إضافية بين الدول المتشاطئة، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الدول الخمس لتوقيع معاهدة بخصوص الوضع القانوني للبحر.

وتتنازع إيران وأذربيجان وتركمانستان، منذ أكثر من 20 عامًا، على ملكية عدة حقول للنفط والغاز في بحر قزوين، بحسب “رويترز”.