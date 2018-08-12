إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار شمالي بريطانيا

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، عن إصابة 10 أشخاص على الأقل في إطلاق نار وقع عقب انتهاء كرنفال فني بمدينة “مانشستر”، شمالي البلاد.

وقالت الشرطة إن “الإصابات تتراوح بين شديدة وطفيفة، دون تسجيل أي إصابة مهددة للحياة”، مضيفة أنّ إطلاق النار وقع فجر اليوم، عند الساعة 2:30 بتوقيت غرينتش.

وأفاد ديبي دولي، مراقب بالشرطة أنهم يحاولون “تحديد مكان وقوع الحادث، والمسؤول عن مثل هذا الهجوم الخطير”.

ووقع إطلاق النار بالتزامن مع تصاعد جرائم الأسلحة النارية والسكاكين في بريطانيا، التي بدورها أطلقت دعوات لاتخاذ إجراءات حكومية تتوافق مع السيطرة الصارمة للدولة على استخدام الأسلحة النارية.