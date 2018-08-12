شعارات “الموت لخامنئي” في إضراب سوق ملابس بطهران (صور وفيديو)

نفذ عمال سوق الملابس المركزي بالعاصمة الإيرانية طهران، إضرابًا عن العمل وسط شعارات مناهضة لنظام المرشد علي خامنئي، بعدما وصفوه بـ”الديكتاتور”.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها قناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات الشعبية عبر “التلغرام”، قيام أصحاب المحال التجارية في سوق الملابس المركزي بالعاصمة طهران بترديد شعارات “الموت للغلاء، الموت للديكتاتور”، في إشارة إلى خامنئي الذي بات الشعب الإيراني الغاضب يصفه بـ”الديكتاتور” نتيجة عدم قيام النظام والحكومة بأي إجراءات للحد من الغلاء وتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأوضحت القناة أن “الإضراب دخل يومه الثاني فقد بدأ، منذ يوم أمس السبت، بعد دعوات أصحاب المحال التجارية لبيع الألبسة والأحذية في العاصمة طهران”.

وفي سياق متصل، شهدت أسواق مختلفة بمناطق واسعة من طهران الإضراب عن العمل تضامنًا مع أصحاب محال الألبسة في سوق طهران المركزي المعروف بـ”بازار”.

ويوم أمس نظم العشرات من رجال الدين في سوق طهران المركزي وقفة احتجاجية ضد حكومة الرئيس حسن روحاني بسبب إرتفاع الأسعار وتراجع العملة المحلية (التومان) أمام العملات الأجنبية.

وأثارت العقوبات الأمريكية التي بدأت واشنطن تطبيقها ضد إيران، الثلاثاء الماضي، قلق الأسواق في عموم إيران، إذ تضررت صناعات النسيج والسيارات بشكل خاص.

وتشمل العقوبات الأمريكية على إيران حزمتين، تستهدف الأولى حظر التعامل مع طهران من قبل الحكومات والشركات وإيقاف التحويلات المالية بالدولار ومنع شراء العملة الإيرانية أو التعامل بها، ويحظر على المصارف إقراض إيران، وتمنع طهران من بيع المعادن كالذهب والألومنيوم والحديد، فيما تتبعها حزمة ثانية من العقوبات في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تستهدف قطاعات الطاقة والنقل البري والبحري والمنتجات البتروكيماوية.