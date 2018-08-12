بعد تعيين صهره وزيرًا.. أردوغان يوسع دائرة المحسوبية لتشمل أقارب زوجته

لم يتوقف أمر تعيين المسؤولين في تركيا بعد تطبيق نظام الحكم الرئاسي الجديد على أقارب وأصدقاء الرئيس رجب طيب أردوغان فقط، بل امتد الأمر إلى المقربين من قرينته أيضًا.

وقال تقرير لصحيفة “زمان”، إن القرارات المنشورة بالجريدة الرسمية المتعلقة بتعيين مستشاري الرئيس والوزراء أظهرت تعيين السيدتين أليف أسين وسميراء مروة كيليتش كمستشارتين للرئيس.

وتُعرف سميراء مروة كيلينتش على أنها المستشارة الطبية للسيدة الأولى، بينما تشارك أليف أسين في جمعية النساء والديمقراطية التي تتولى أمينة أردوغان وابنتها سمية إدارتها.

كما تم تعيين محمد هادي تونش وعاكف أوزكالدي ومصطفى أكسو مستشارين لوزير الزراعة والغابات، بينما تم تعيين رئيس مركز القياس والاختيار والتنسيب الدكتور محمود أوزير وعضو هيئة الرقابة بهيئة التعليم العالي الدكتور مصطفى سافران مستشارين لوزير التعليم، بينما منح بيرول كوله عضوية هيئة الأسواق المالية وجميعهم تم إلحاقهم بمناصبهم بتوصية من أمنية هانم أردوغان شخصيًا.

وكان أردوغان عين شخصيات مقربة منه في التشكيل الحكومي الجديد عقب الانتقال إلى النظام الرئاسي، إذ تم تعيين صهره برات ألبيراك وزيرًا للخزانة والمالية وتعيين إبراهيم أر الذي هو أحد أقربائه مستشارًا لوزير التعليم.

وتمر تركيا بأزمة اقتصادية على خلفية التوتر مع الولايات المتحدة، انعكست على سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، الذي وصل إلى مستوى تاريخي غير مسبوق، مسجلًا 6.80 ليرة تركية، خلال تعاملات أمس الجمعة.