نائب إيراني يطالب بإعدام نجاد

دعا النائب الإيراني عن التيار الإصلاحي “محمد علي وكيلي”، السبت، إلى إعدام الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد.

جاء ذلك على خلفية دعوة الأخير للرئيس الحالي حسن روحاني إلى تقديم استقالته بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في إيران.

وقال النائب وكيلي في تصريح لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، “إذا كان على الرئيس حسن روحاني أن يقدم استقالته من منصبه، فعلى أحمدي نجاد أن يُعدم”، مشيراً إلى أن “نجاد يتحمل كان الأوضاع المتدهور في البلاد بسبب سياساته الخاطئة وحجم الفساد في عهده”.

وأضاف النائب الإيراني إن “نجاد أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في تجميد علاقات إيران مع الدول الأجنبية، كما أنه في عهده تحطمت الأقليات، بالإضافة إلى خلق أزمة قادت إلى احتجاجات عام 2009”.

ولفت إلى أنه “في عهد أحمدي نجاد تراجعت ثقة الشعب الأخير بسبب وعوده التي أطلقها ولم يحققها حتى في الولاية الثانية من حكمه”.

وكان أحمدي نجاد الذي حكم إيران لمدة ثماني سنوات، دعا الخميس الماضي، الرئيس الحالي حسن روحاني إلى تقديم استقالته بسبب عدم قدرته على إدارة الأوضاع ومواجهة الأزمات التي تعصف بالبلاد وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية.

وقال نجاد وهو يخاطب روحاني في مقطع فيديو نشره موقعه الرسمي إن “روحاني المسؤول عن الوضع الحالي، وأن الاقتصاد الإيراني على حافة الإنهيار التام، كما وصلت ثقة الشعب بحكومته إلى الصفر”.