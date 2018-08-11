في خطوة اعتبرت استهزاء بهم.. إيران تهدي صحافييها قبورًا

قررت بلدية في غرب إيران، اليوم السبت، منح مجموعة من الصحفيين قبورًا مجانية يتم دفنهم فيها في حال فارقوا الحياة، بمناسبة يوم الصحفي الإيراني الذي صادف يوم الأربعاء الماضي.

ولاقى هذا القرار حالة من السخرية والامتعاض من قبل وسائل الإعلام الإيرانية، كون القرار يكشف عن الاستهانة بدور الصحفيين.

وسارعت دائرة العلاقات العامة والإعلام في بلدية محافظة قزوين إلى إصدار بيان رسمي، اليوم، مؤكدة فيه أن “منح مجموعة من الصحفيين قبورًا كهدية لهم جاء بسبب طلبهم، كون المقبرة مخصصة للفنانين الكبار”.

وأضاف البيان، أنه “ليس في هذا الأمر أي استهانة بدور الصحفيين، وتم تخصيص قبور للصحفيين العاملين بمحافظة قزوين أسوة بزملائهم في باقي محافظات إيران، وجاء بطلب من الصحفيين أنفسهم”.

وتستمر الاحتفالات في إيران لمدة أسبوع بمناسبة يوم الصحفي الإيراني، الذي يصادف الـ 17 من الشهر الخامس بالتقويم الإيراني (شهر مرداد)، والذي صادف الأربعاء الماضي.