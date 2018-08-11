إيران تعلن قتل 10 مسلحين حاولوا التسلل لأراضيها عبر الحدود التركية

أعلنت قوات “فيلق حمزة سيد الشهداء” التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، تصفية 10 مسلحين وإصابة آخرين حاولوا التسلل للأراضي الإيرانية عبر الحدود الشمالية الغربية مع تركيا.

وقال بيان، نشره الموقع الإلكتروني للحرس الثوري الإيراني، إن “القوات البرية لفيلق حمزة سيد الشهداء تمكنت من التصدي لمجموعة مسلحة معادية للنظام والثورة، ودارت اشتباكات مع الجماعة، مما أدى إلى مقتل 10 منهم وإصابة آخرين بمناطق في محافظة أذربيجان الغربية قرب الحدود مع تركيا”.

وأضاف البيان أن “الاشتباكات مع الجماعة المسلحة اندلعت الليلة الماضية (مساء الجمعة)”، مشيرًا إلى أن “قوات فيلق حمزة تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر ومعدات الاتصالات التي كانت بحوزة الجماعة الإرهابية”.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكبور، تدمير جماعة مسلحة في “المنطقة الحدودية الغربية” خلال اشتباك مع الحرس، لكن حزب كردستان الإيراني قال في الوقت نفسه إن مسلحيه وجهوا “ضربات قاتلة” لقوات الحرس.

وتتواجد قوات فيلق حمزة سيد الشهداء التابعة للحرس الثوري الإيراني في محافظة أذربيجان الغربية في إيران وتمسك بالمناطق الحدودية مع تركيا لتعقب الجماعة الكردية المناهضة للنظام الإيراني.