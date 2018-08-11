ظريف يستبعد عقد اجتماع مع نظيره الأمريكي في نيويورك

استبعد محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، عقد اجتماع مع مسؤولين أمريكيين، بما في ذلك نظيره مايك بومبيو، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء، اليوم السبت.

ورد ظريف على تساؤلات حيال عقد اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين بالقول: “لا، لم يتم التخطيط لاجتماع كهذا. أعلنا موقفنا مرارًا”، وفق رويترز.

يذكر أن الولايات المتحدة، أعادت الأسبوع الماضي فرض عقوبات على إيران تنفيذًا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.