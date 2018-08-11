تقرير أمريكي: على أوروبا عزل إيران دبلوماسيًا ومقاطعة حزب الله

دعا مركز تابع للجيش الأمريكي دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض عزلة دبلوماسية على إيران في أعقاب اعتقال دبلوماسي إيراني في ألمانيا، الشهر الماضي، بتهمة التخطيط لمهاجمة تجمع للمعارضين لنظام طهران في باريس.

واعتبر “مركز مكافحة الإرهاب” تصنيف الجناح العسكري لحزب الله الشيعي اللبناني منظمة إرهابية غير كافٍ، وأن على الدول الأوروبية مقاطعة الحزب بأكمله.

وأشار في تقرير شهر آب/ أغسطس الجاري، الذي أصدره أمس الجمعة، إلى أن اعتقال الدبلوماسي الإيراني أسدالله أسدي في ألمانيا الشهر الماضي كان الأخير في سلسلة حوادث تورط بها دبلوماسيون إيرانيون في أعمال إرهابية واغتيالات في الدول الغربية على مدى العقود الماضية، لافتًا إلى تحذيرات جديدة للمسؤولين الأمريكيين للدول الأوروبية بأن إيران تخطط لمزيد من الأنشطة الإرهابية في مناطق أخرى من أوروبا.

وقال التقرير المكون: “ينبغي ألا يقتصر الرد الدولي على النشاط الإرهابي الإيراني في العالم على إجراءات تنفيذ القانون فقط، بل الإجراء التنظيمي أيضًا.. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه كانت هناك دعوات أخيرًا للاتحاد الأوروبي ليحدد ليس فقط الجناح العسكري لحزب الله كمنظمة إرهابية بل الحزب بأكمله فضلًا عن العقوبات المالية والدبلوماسية الموسعة”.

وأضاف: “كما ينبغي على الدول الأوروبية تحديد مزيد من المؤسسات الإيرانية المتورطة بأنشطة طهران غير الشرعية لفرض العقوبات عليها، والعمل أيضًا على عزل إيران دبلوماسيًا طالما أنها تستمر في استغلال امتيازاتها الدبلوماسية واستخدام ممثليها في الخارج لقتل أشخاص مقيمين على أراضٍ أجنبية”.

ورأى التقرير بأن السلطات التي تحقق في نشاط أسدي في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا والنمسا ستقرر قريبًا بأن “هذه ليست مجرد أعمال مارقة بل تصرفات نظام مارق”.