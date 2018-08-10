مقتل شخص إثر انفجار بمصنع عسكري في بريطانيا

قالت وسائل إعلام محلية السبت، إن انفجارا وقع في مصنع عسكري في سالزبري ببريطانيا أدى إلى سقوط قتيل.

وأكد بيان للشرطة وقوع الانفجار في المصنع المذكور المخصص لتصنيع المعدات العسكرية، دون الإشارة إلى سبب الانفجار.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن الانفجار الذي وقع في المصنع الذي يعود لشركة تشيمرينج كاونترميجرز، أدى كذلك إلى إصابة شخص آخر تم نقله للمستشفى.

ونُقل عن ممثل لشرطة ويلتشير قوله “لدينا شخصان تم تحديد هويتهما. أحدهما توفي مع الأسف في الموقع ونُقل الآخر إلى المستشفى في حالة حرجة”. ولم يتسن لرويترز الاتصال بشكل فوري بقوة الشرطة للتعليق.

وبدأت الجهات المختصة بحسب وسائل إعلام بريطانية التحقيق في الحادثة التي لم تشكل تهديدا على سكان المنطقة القاطنين بالقرب من المصنع.