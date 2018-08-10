رئيسة تشيلي السابقة مفوضًا أمميًا جديدًا لحقوق الإنسان

أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تعيين رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشيليت في منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين باشيليت، يوم الأربعاء الماضي، لتحل محل الأمير زيد بن رعد الحسين الذي سيتنحى في نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء ولايته التي استمرت أربعة أعوام في جنيف.

وكانت باشيليت، التي تعرضت للتعذيب في عهد الديكتاتور أوغستو بينوشيه، أول امرأة تتولى الرئاسة في تشيلي.

وشغلت باشيليت، التي كانت طبيبة أطفال، منصب الرئاسة بين عامي 2006 و2010 وكانت تتمتع بشعبية كبيرة بفضل سياسات حكومتها في مجال الرعاية الاجتماعية فضلًا عن النمو الاقتصادي المطرد في عهدها.