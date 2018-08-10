خطوة عقابية جديدة.. ترامب يضاعف الرسوم على واردات من تركيا

ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، الرسوم المفروضة على واردات من تركيا، في خطوة عقابية جديدة، ضد أنقرة، في خضم خلاف متصاعد بين البلدين.

وقال ترامب: “أصدرت للتو أمرًا بمضاعفة رسوم الصلب والألومنيوم فيما يتعلق بتركيا في الوقت الذي تتراجع فيه عملتهم، الليرة التركية، تراجعًا سريعًا أمام دولارنا القوي جدًا!”.

وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدة على تويتر، “رسوم الألومنيوم ستصبح 20% والصلب 50%، علاقاتنا مع تركيا ليست جيدة حاليًا!”.

وجاءت الخطوات التي اتخذها ترامب بعد أقل من ساعة على حث أردوغان الأتراك على المساعدة في الدفاع عن البلاد في مواجهة ما وصفها بحرب اقتصادية على أنقرة، إذ حثّ مواطنيه على تحويل الدولار والذهب إلى الليرة لدعم العملة المتراجعة.