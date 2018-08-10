كشفت عنها موسكو.. مطاردة بين فرقاطة روسية وأخرى أمريكية في المتوسط

كشفت قيادة القوات البحرية الروسية، اليوم الجمعة، أن فرقاطة “الأميرال إيسين” تتبعت خلال جولتها الأخيرة في البحر المتوسط في نيسان/أبريل الماضي، الغواصة الأمريكية من طراز “أوهايو”.

ونقلت صحيفة “إزفيستيا” الروسية عن القيادة قولها، إن “تعقب الغواصة استمر أكثر من ساعتين، وقد سجل طاقم الفرقاطة المعايير الأساسية للغواصة”، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت الفرقاطة قد توجهت إلى البحر المتوسط، في آذار/ مارس الماضي، وعادت إلى القاعدة في سيفاستوبول في نهاية حزيران/يونيو الماضي، بحسب وكالة “سبوتنيك” المحلية.

وأجرى الطاقم خلال المهمة مجموعة من المناورات لخوض الحرب وإطلاق المدفعية على الأهداف البحرية والجوية، فضلًا عن مهام مكافحة الغواصات.

تجدر الإشارة إلى أن فرقاطة “الأميرال إيسين” هي سفينة الحراسة الثانية من “مشروع 11356″، وقد تمت تسميتها باسم الأميرال نيكولاي أوتوفيتش فون إيسين، الذي استلم قيادة أسطول بحر البلطيق الروسي في بداية القرن العشرين.

وقد تم تجهيز الفرقاطة بصواريخ “كاليبر” المجنحة ومنظومة الدفاع الصاروخية “شتيل-1” ومدفع من عيار 100 ملم ومدفعية مضادة للطائرات وقنبلة نفاثة.