موسكو ترفض العقوبات الأمريكية على كوريا الشمالية

رفضت روسيا اليوم الجمعة، العقوبات الأمريكية على كوريا الشمالية، باعتبارها “أمرًا غير بناء”.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، إن “العقوبات الأمريكية الجديدة تتعارض مع منطق انفراج التوتر حول كوريا الشمالية، وهذا المسار غير بناء، ومرفوض”، بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف البيان، أن “واشنطن تحاول الحفاظ على أقصى قدر من الضغط على بيونغ يانغ لأطول فترة ممكنة، حتى الوصول إلى انتهاء عملية نزع السلاح النووي، وهو أمر غير مجدٍ”، لافتًا إلى أن “هذا المسار غير البناء للتسوية في شبه الجزيرة الكورية مرفوض”.