كوريا الشمالية: العقوبات المفروضة علينا ستعرقل نزع السلاح النووي‎

أكد مسؤول بوزارة الخارجية في كوريا الشمالية، أن مساعي بعض المسؤولين الأمريكيين لزيادة العقوبات الدولية ضد بلاده، ستؤدي إلى عرقلة مرحلة نزع السلاح النووي.

وقال المسؤول، إن “الولايات المتحدة لا تلتزم بالقواعد الأخلاقية الأساسية لشريكها في الحوار”، بحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وتابع المسؤول الذي لم يكشف عن هويته، أنه “لا يمكن توقّع تحقيق أي تقدم في نزع السلاح النووي، طالما أن الولايات المتحدة تواصل انتهاج سيناريوهات بالية، انتهجتها إداراتها السابقة وفشلت”.

وقال إنه “ما من ضمان لاستمرار الاستقرار الذي تحقق بصعوبة كبيرة في شبه الجزيرة الكورية”، داعيًا الولايات المتحدة إلى “الاستجابة للجهود المخلصة لكوريا الشمالية”، وفق تعبيره.

وفرضت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عقوبات على مصرف روسي أجرى تعاملات مالية مع بيونغ يانغ، إضافة إلى فرد روسي وشركتين صينية وأخرى كورية شمالية.

أزمة غذاء

وفي هذه الأثناء، قال الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، اليوم الجمعة، إن موجة حارة في كوريا الشمالية أدت إلى تلف الأرز والذرة ومحاصيل أخرى ما قد يحدث “آثارًا كارثية”.

وحذر الاتحاد، وهو أكبر شبكة إغاثة من الكوارث في العالم، من خطر “أزمة أمن غذائي شاملة” في الدولة المعزولة، قائلًا إن العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجيها النووي والصاروخي تفاقم الوضع المقلق الحالي.

وقال مدير برنامج الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في بيونغ يانغ ، جوزيف مويامبويت “لم يصنف هذا باعتباره جفافًا بعد، لكن الأرز والذرة يتلفان بالفعل في الحقول مع احتمال آثار كارثية على شعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية”.

وأكد الاتحاد أنه يساعد الصليب الأحمر الوطني في رعاية 13700 من بين أكثر الأشخاص عرضة للخطر، كما نشر فرق طوارئ و20 مضخة مياه لري الحقول في أكثر المناطق تضررًا.

وكانت كوريا الشمالية قد تعرضت لمجاعة في منتصف التسعينيات أودت بحياة ما يصل إلى ثلاثة ملايين شخص.