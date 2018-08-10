أمريكا: الوفد التركي أجرى مباحثات شاملة في واشنطن

أجرى وفد تركي “مباحثات شاملة” في واشنطن، ضمن زيارة لمناقشة سبل حل المشاكل بين البلدين، بحسب الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت.

وقالت ناويرت، في مؤتمر صحفي عقدته في واشنطن، الخميس: “مباحثاتنا مع المسؤولين في الحكومة التركية، الأربعاء، كانت شاملة”.

وأضافت أن “الجانب الأمريكي أبلغ الوفد التركي طلبه بشكل واضح بعودة القس الأمريكي أندرو برانسون إلى منزله”.

والثلاثاء، انطلق في مقر وزارة الخزانة الأمريكية، اجتماع بين مسؤولين أتراك وأمريكيين، بهدف بحث سبل المشاكل الراهنة بين البلدين.

كما عقد الوفد التركي اجتماعًا مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية برئاسة نائب وزير الخارجية جون سوليفان، استمر حوالي 50 دقيقة.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن الاجتماع تناول بشكل رئيسي قضية القس برانسون، الذي يحاكمه القضاء التركي، في ولاية إزمير على خلفية اتهامه بقضايا “تجسس وإرهاب”، فضلًا عن قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات ضد تركيا.

والأسبوع الماضي، أعلنت واشنطن إدراج وزيري العدل والداخلية بالحكومة التركية على قائمة العقوبات، بسبب عدم الإفراج عن القس الأمريكي؛ ما دفع أنقرة إلى الرد بتجميد الأصول المالية لوزيري العدل والداخلية الأمريكيين.