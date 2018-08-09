تركيا: عقوبات أمريكا ضد إيران تهدد أمن المنطقة

اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن العقوبات الأمريكية ضد إيران، “تهدد السلام والأمن في المنطقة”، مشددًا على أن أنقرة “لا تعترف” بتلك العقوبات.

وجاءت تصريحات أوغلو خلال استقباله مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي الذي وصل إلى أنقرة، الخميس، حاملًا رسالة سلمها إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب ما أفاد موقع الرئاسة الإيرانية.

وقال أوغلو إن تركيا “لا تعترف بالعقوبات والضغوط الأمريكية ضد إيران، وهذا موقفها العلني، وهذه الأعمال تهدد السلام والأمن في المنطقة”.

وأضاف: “أعلننا صراحة أننا لن ننفذ العقوبات الأحادية الأخيرة على إيران، ونحن نعتبر العقوبات الأمريكية ضد وزيري الداخلية في تركيا غير صحيحة، وأن القضايا يمكن حلها من خلال الدبلوماسية”.

من جهته، أشاد مدير مكتب الرئيس الإيراني بالموقف التركي ضد العقوبات الأمريكية على طهران، مشددًا على “أهمية رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين إلى 30 مليار دولار”.

وقال محمود واعظي خلال اللقاء: “يمكننا أن نعمل معًا لاتخاذ خطوات مهمة لضمان وتدعيم السلام والاستقرار في المنطقة، كما علينا زيادة جهودنا لتسوية الأزمة السورية”.

وأضاف: “نحن نرحب باستعداد رجال الأعمال الأتراك للتجارة والاستثمار في إيران، ويجب أن نسعى جاهدين للتغلب على العقبات والمشاكل في كلا الجانبين”.