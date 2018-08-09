رغم العقوبات الأمريكية.. سويسرا توصي شركاتها بمواصلة العمل مع إيران

رغم العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، أوصت الحكومة السويسرية شركاتها الوطنية بمواصلة العمل مع الجمهورية الإسلامية وفق ما تراه مناسبًا.

وأبدى فابيان مينفيش من سكرتارية الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا أسفه من الوضع “المتدهور” فيما يتعلق بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، التي قال إنها “لا تؤثر على الموقف القانوني لسويسرا فيما يتعلق بطهران”، لكنه أقر أنها “قد تؤثر على الشركات السويسرية”.

وقال مينفيش: إن الحكومة الاتحادية السويسرية “ستدافع عن المصالح الاقتصادية للبلاد، لكنها لا يمكنها أن تملي على الشركات ردود أفعالها على المناخ الجديد”، مضيفًا أن “الحكومة السويسرية توصي الشركات بمواصلة روابطها التجارية مع إيران وفقًا لما تراه ملائمًا لها”.

وقالت نستله، ومقرها سويسرا، وهي أكبر شركة صناعات غذائية في العالم وتنتج حليب الأطفال المجفف والمياه المعبأة في إيران، يوم الثلاثاء، إنها لا ترى أي تداعيات مباشرة من إعادة فرض العقوبات الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي قد قال، الثلاثاء الماضي: إن الشركات التي تتعامل مع إيران لن تتعامل معها الولايات المتحدة، بداية من سريان العقوبات الجديدة التي تستهدف التعاملات الدولارية وتجارة المعادن والفحم والبرمجيات الصناعية وصناعة السيارات، رغم مناشدات من حلفاء واشنطن.