الحكومة العراقية تُقيل عددًا من المسؤولين في وزارة الكهرباء

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، عن إعفاء عدد من المسؤولين الكبار في وزارة الكهرباء، وإعادة هيكلتها لتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين في قطاع الطاقة.

وذكر بيان صدر عن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أن الأخير أصدر مجموعة من الأوامر تقضي بإعفاء عدد من المدراء العامين في مجموعة من دوائر وزارة الكهرباء، منها الاستثمارات والعقود وتوزيع كهرباء بغداد والدائرة الإدارية، فضلًا عن إجراء تغييرات في الدوائر القانونية وبعض الدوائر الأخرى.

وأضاف البيان أن تلك الإجراءات جاءت ضمن الإصلاحات التي تروم الحكومة إحداثها في وزارة الكهرباء، وبما يخدم مصلحة البلد.

وتأتي قرارات العبادي بالتزامن مع حملة واسعة أطلقها مؤخرًا ضد شخصيات كبيرة في الحكومة من ضمنهم وزراء سابقون، حيث أحال ملفات أكثر من 5 آلاف مسؤول إلى هيئة النزاهة للنظر في قضايا فساد، فضلًا عن صدور أوامر استقدام بحق 2208 من المسؤولين، 800 منهم صدرت بحقهم أوامر قبض، فيما بلغ عدد الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية وتمت إدانتهم، 314 مسؤولًا، بحسب تصريحات رسمية.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت مطلع الشهر الجاري وقف عمل وزير الكهرباء قاسم الفهداوي؛ على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها مدن عراقية بسبب تردي واقع الطاقة الكهربائية في البلاد.

وقال العبادي في بيان صحفي حينها، إنه تم “رفع يد” وزير الكهرباء قاسم الفهداوي عن وزارة الكهرباء؛ بسبب تردي واقع الطاقة الكهربائية، وفتح تحقيقات بشأنها.

وجاءت تلك القرارات على وقع احتجاجات عارمة ما زالت تشهدها مدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد، ذات الأكثرية الشيعية، منذ نحو شهر.

ويطالب المحتجون بتحسين الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء، وتوفير فرص العمل، إضافة إلى محاربة الفساد المستشري في مفاصل الدولة.