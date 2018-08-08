الجنس اللطيف يزحف نحو الكونغرس الأمريكي

يبدو أن الجنس اللطيف بدأ زحفه نحو الكونغرس الأمريكي؛ إذ بلغ عدد النساء المرشحات للمنافسة على مقاعد مجلس الشيوخ الأمريكي، في الانتخابات النصفية التي ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر، 183 امرأة بعد أن كان 167 مرشحة.

وبعد التصويت في كنساس ومتشيغن، يوم الثلاثاء، قال مركز النساء الأمريكيات والسياسة، يوم الأربعاء: “الأمر أصبح رسميًا.. لقد حطمنا الرقم القياسي في أعداد النساء المرشحات لمجلس النواب”، مضيفًا “أن 11 امرأة على الأقل سيتنافسن على منصب حاكم ولاية”.

وأشار المركز إلى أنه “لم يسبق أن انتخبت نساء من السكان الأصليين إلى الكونغرس الأمريكي”، موضحًا أن العديد من المرشحات اللواتي لهن حظ جيد في الفوز هن من الأقليات غير الممثلة في الكونغرس، ومن بينهن رشيدة طليب التي فازت في الانتخابات الديمقراطية في متشيغن، يوم الثلاثاء، ويُعتقد أنها ستصبح أول امرأة مسلمة تدخل الكونغرس“.

وكانت النساء قد حققت في حزيران/يونيو الماضي رقمًا قياسيًا في عدد المرشحات منهن لمجلس الشيوخ؛ فقد بلغ عددهن 42، منهن 24 من الديمقراطيين و18 من الجمهوريين، وكان الرقم القياسي السابق 40 في 2016، بحسب المركز.

وتأتي الأرقام القوية من المرشحات عند منتصف ولاية دونالد ترامب، وفي عام شهد حركة ضد التحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء من رجال في مناصب بارزة.