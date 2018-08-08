وزير خارجية كوريا الشمالية من طهران: العقوبات ضد إيران “إجراء غير صحيح”

رأى وزير خارجية كوريا الشمالية ري يانغ هو، أن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، وإعادة فرض عقوبات ضد إيران، “إجراء غير صحيح ومعارض للمواثيق الدولية”.

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن الوزير خلال اجتماعه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، قوله، إن “مواقف طهران وبيونغ يانغ متقاربة حيال مختلف المستجدات الإقليمية والدولية”.

وأضاف الوزير الكوري الذي وصل إلى العاصمة طهران، الثلاثاء في زيارة رسمية تستمر يومين، أن “سياسة كوريا الشمالية الإستراتيجية تتمثل في تطوير العلاقات مع إيران ومواجهة الأحادية”، في إشارة إلى قرارات واشنطن التي دائمًا ما تصفها إيران وكوريا الشمالية بأنها “قرارات أحادية”.

وعانت كوريا الشمالية من العقوبات الأمريكية لفترات طويلة، نتيجة برنامجها النووي المثير للجدل، لكنها في نهاية المطاف رضخت للضغوط الدولية والأمريكية، وجرى عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بسنغافورة في الـ12 من أيار/ مايو الماضي.

من جانبه، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، من وصفها بالدول الصديقة لبلاده إلى “الوقوف إلى جانب بعضهما البعض في ظل الظروف الراهنة”، مشيرًا إلى أن “بلاده عازمة على توثيق مستوى العلاقات والشراكة الدولية مع كوريا الشمالية”.

وقال روحاني إن “الولايات المتحدة ناقضة للعهود”، مضيفًا أن “إيران ترغب في إحلال السلام والأمن الكامل في شبه الجزيرة الكورية”.

وأوضح روحاني في معرض انتقاده للعقوبات الأمريكية ضد بلاده “لا تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية الناقضة للعهد والميثاق، بتعهداتها وقراراتها، واليوم يعرف العالم أن الولايات المتحدة الأمريكية غير صالحة للثقة”.