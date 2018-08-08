تيريزا ماي تنتقد تصريحات جونسون بشأن النقاب

وبخت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وزير خارجيتها السابق بوريس جونسون، على تصريحات شبه فيها المسلمات اللاتي يرتدين النقاب (البرقع) بصناديق البريد أو لصوص البنوك.

وقالت ماي، “أعتقد أن بوريس جونسون استخدم لغة من الواضح أنها تسببت في إهانة لوصف مظهر البعض، كانت لغة خاطئة، وما كان ينبغي عليه استخدامها”.

وأضافت، أنه “يتعين منح النساء الحرية لارتداء البرقع إذا قررن ذلك”.

وكان جونسون الذي استقال الشهر الماضي، بسبب طريقة تفاوض ماي على الخروج من الاتحاد الأوروبي، قد كتب في صحيفة “ديلي تليغراف” هذا الأسبوع، قائلًا: إن “الدنمارك أخطأت بحظر النقاب الذي لا يظهر من المرأة سوى عينيها”.

ووصف جونسون الرداء بأنه “قمعي وسخيف، ويجعل النساء أشبه بصناديق البريد ولصوص البنوك”، ما أثار استياء سياسيين آخرين والمسلمين البريطانيين.

ويثير البرقع والنقاب الانقسام في أوروبا، إذ يرى البعض فيها رمزًا للتمييز ضد المرأة، ويقول إنه ينبغي حظرها، وحظرت فرنسا بالفعل تغطية الوجه.