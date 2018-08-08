ظريف: أمريكا لن تستطيع منع إيران من تصدير النفط

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، إن الولايات المتحدة لن تتمكن من منع إيران من تصدير النفط، وفق ما نقلت عنه صحيفة إيرانية.

وأضاف ظريف أنه “إذا أراد الأمريكيون الاحتفاظ بهذه الفكرة الساذجة والمستحيلة، فعليهم أيضًا أن يدركوا عواقبها. فلا يمكنهم التفكير في أن إيران لن تصدر النفط، وأن آخرين سيصدرون”.

ولم يوضح ظريف العواقب التي قد تواجهها الولايات المتحدة.

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا في الأسابيع الأخيرة إنهم يهدفون إلى إيقاف صادرات إيران النفطية تمامًا؛ كوسيلة للضغط على طهران، كي توقف برامجها النووية والصاروخية وتتوقف عن التدخل في الصراعات الإقليمية في سوريا والعراق.