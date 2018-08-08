مع تدهور الأوضاع الاقتصادية.. زيادة البحث عن دول للجوء بين الإيرانيين

كشف تقرير نشرته وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل زيادة مطردة في حجم المستخدمين الإيرانيين لشبكة الإنترنت بالبحث عن دول للجوء، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية مع دخول الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ.

وقالت وكالة أنباء “خبر أون لاين” الحكومية إن “كلمة اللجوء في محرك البحث غوغل شهدت زيادة كبيرة بين المستخدمين الإيرانيين خلال الفترة من أوائل آب/أغسطس 2017 إلى آب/ أغسطس 2018”.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته الوكالة، فإن “أكثر المستخدمين لكلمة اللجوء عبر محرك بحث غوغل هم من مقاطعات العاصمة طهران، ومحافظة البرز، وقزوين وجيلان وزنجان”.

وكشف التقرير عن الأماكن والدول التي بحث عنها الإيرانيون للحصول على اللجوء، موضحًا أن عبارات البحث كانت “الهجرة إلى روسيا” و “الهجرة إلى أيسلندا” و”أفضل بلدان الهجرة” و”اللجوء إلى كندا”، كما ضمت القائمة عبارة “الهجرة إلى الكويت”، وهي العبارات الأكثر بحثًا على Google من قبل المستخدمين الإيرانيين.

ويضطر الإيرانيون للبحث عن مكان خارج بلادهم الذي يمر بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى انهيار العملة المحلية، وإغلاق مناطق وشركات في قطاعات مختلفة، فضلًا عن تزايد أعداد العاطلين عن العمل في ظل غياب استراتيجية حكومية لمواجهة هذه الأزمات التي تترافق مع عقوبات أمريكية دخلت الحزمة الأولى منها، أمس الثلاثاء، حيز التنفيذ عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 8 من أيار/ مايو الماضي.