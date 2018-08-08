ترامب يحذر العالم من التعامل تجاريًا مع إيران

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول العالم من التعامل تجاريا مع إيران، مشيدا بالعقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على طهران.

وقال ترامب في تغريدة على “تويتر” إن “العقوبات الإيرانية فُرضت رسميا. هذه العقوبات هي الأكثر إيلاماً التي يتم فرضها على الإطلاق، وفي تشرين الثاني/نوفمبر، سيتم تشديدها إلى مستوى جديد”.

وأضاف “أي جهة تتعامل تجاريا مع إيران لن يكون بإمكانها التعامل تجاريا مع الولايات المتحدة. لا أسعى إلى شيء أقل من السلم العالمي”.

وبعد فرض حزمة من العقوبات، سارعت حليفتا إيران الأبرز كل من موسكو ودمشق إلى إدانة هذه العقوبات، بالتزامن مع استجابة شركات أجنبية للتحرك الأمريكي وإعلان انسحابها من إيران، مثل مجموعة دايلمر الألمانية لصناعة السيارات.

وقال تقرير لشبكة “سي إن إن” نقلا عن مصدر مسؤول في الخارجية الأمريكية، إن حوالي 100 شركة عالمية تعتزم الخروج من إيران بعد تطبيق العقوبات.

وتزامن فرض العقوبات الجديدة مع دعوة وجهها ترامب للمسؤولين الإيرانيين لتتفاوض وتغيير سلوك إيران.

ويأخذ ترامب على إيران سلوكها المعادي في ملفات عدة أبرزها عدم اقتناعه بوقف أنشطتها النووية والصاروخية وتدخلاتها في العراق وسوريا ودعمها لمجموعات إرهابية لا سيما جماعة الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان.

ولاقت دعوة ترامب للتفاوض رد فعل سلبي من قبل النظام الإيراني، حيث فضل الرئيس حسن روحاني تشبيه العقوبات الأمريكية الأخيرة بالسكين الذي زرعه ترامب بظهر إيران، قائلا “إن كان ينوي التفاوض فعليه سحب السكين أولا”.